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موسى: مساحة عدم الثقة بين الاطراف السياسية كبيرة

منذ 23 دقيقة
السفير المصري في لبنان علاء موسى

السفير المصري في لبنان علاء موسى

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أكّد السفير المصري لدى لبنان علاء موسى أن عمل اللجنة الخماسية مستمر عبر نهج واضح يتلاءم مع الواقع اللبناني وأنها تواصل مشاوراتها مع مختلف القوى السياسية.

ولفت موسى في مداخلة ضمن برنامج “نهاركم سعيد” عبر الـLBCI، الى أن عمل اللجنة مستمر دائماً ولو في خطوات غير كبيرة احياناً خصوصاً أن ليس كل ما تفعله يعلن عنه، قائلا “حوارنا مع الكتل السياسية يؤكد انهم على استعداد ولو بدرجات متفاوتة الى احداث خرق”.

واشار موسى الى أن “كل الاراء التي تلقيناها عقب البيان الأخير كانت ايجابية وتشجيعية ما دفعنا للذهاب نحو خطوات أبعد”، لافتا الى أن “الخماسية” تسعى الى تذليل العقبات.

ورأى أن “اليأس” غير موجود في العمل السياسي وللخماسية قناعة بأن الحل سيأتي من داخل لبنان وهي موجودة فقط للمساعدة على ذلك.

وقال: “ما لمسناه هو أن مساحة عدم الثقة بين الاطراف السياسية كبيرة ما يجعلها متوجسة من بعضها البعض واذا حصلت الخماسية على التزام كامل من القوى السياسية يمكن عندها ان تتقدم بوضع ضمانات معينة وبالتالي الطمأنة مرتبطة بالتزام القوى السياسية وبالتوافق”.

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