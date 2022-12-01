موسى: نحن مع تسهيل شؤون الناس

شدد النائب ميشال موسى على أن “جلسة مجلس النواب المتعلقة بقضية الاتصالات ستعقد حكما الأربعاء لتستتبع لاحقا بما تقتضيه نصوص النظام الداخلي والدستور”.

وأشار موسى، في حديث لإذاعة “صوت كل لبنان”، إلى أن “النصوص واضحة ولا يمكن أن يتوقف مجلس النواب عن العمل والتشريع بسبب مشكلتي عدم تأليف حكومة وعدم وجود رئيس للجمهورية”، مؤكدا ان “التشريع لن يكون بقوانين عادية إنما بقوانين من الضروري درسها وإقرارها”.

وأسف موسى “لأن الشغور الرئاسي قد يطول قليلا”، مؤكدا “أن هناك قضايا طارئة ولا سيما مسألة أموال المستشفيات من أجل الاستمرار في عملها، وبالتالي هناك حالات تستدعي انعقاد مجلس الوزراء ولكن ذلك يحتاج إلى تأمين النصاب والميثاقية”، وختم: “نحن مع تسهيل شؤون الناس”.