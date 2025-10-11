السبت 19 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 11 أكتوبر 2025 |
"موسى يدين الغارات الإسرائيلية على المصيلح ويدعو لتحرك دولي عاجل"

منذ 47 دقيقة
آخر تحديث: 11 - أكتوبر - 2025 5:38 مساءً
النائب ميشال موسى

النائب ميشال موسى

دان النائب الدكتور ميشال موسى الغارات الاسرائيلية التي استهدفت، فجر اليوم، منشآت صناعية في بلدة المصيلح الجنوبية، والتي ادت الى استشهاد مواطن وجرح آخرين، معتبرا اياها “اعتداء سافرا على السيادة اللبنانية وخرقا فاضحا جديدا للقرار ١٧٠١”.

وقال اثر جولة تفقدية في المصيلح، ولقائه عددا من السكان المتضررين: “ان تفلت العدو الاسرائيلي واستباحته كل المحرمات، يستدعي تحركا عاجلا من المجتمع الدولي ورعاة تفاهم ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤، من اجل وضع حد للعدوان واستكمال تنفيذ بنود هذا التفاهم والقرار الاممي” .

ودعا الحكومة الى “مزيد من الاهتمام بالجنوبيين، الذين لا يزالون يدفعون ضريبة الدم يوميا عن كل لبنان” .

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

