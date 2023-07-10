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موظفون سرقوا الشركة التي يعملون بها على مراحل.. إليكم التفاصيل

منذ 5 دقائق
موظفون سرقوا الشركة التي يعملون بها

موظفون سرقوا الشركة التي يعملون بها

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

بتاريخ 04/07/2023، ادّعى أحد المحامين بالوكالة عن إحدى الشركات لدى فصيلة المصيطبة في وحدة شرطة بيروت ضدّ المدعو: م. أ. (من مواليد عام 2003، سوري الجنسية) موظّف في المؤسسة، بجرم سرقة بضائع من داخل مستودع الشركة الكائن في محلة المصيطبة، وقَدَّرَ قيمة المسروقات بحوالي /45000/ دولار أميركي.

على الفور، انتقلت دورية من الفصيلة إلى مقر الشركة، وعملت على إحضاره.

بالتحقيق معه، أفاد بأنه قام بعملية السرقة على عدة مراحل منذ حوالى السنة، بمساعدة كل من:

ب. ي. (من مواليد عام 1997، فلسطيني)
م. م. (من مواليد عام 2009، سوري الجنسية)

وهما أيضًا موظّفان في الشركة ذاتها، حيث جرى إحضارهما.

بالاستماع إليهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما، وأن الثاني يقوم بنقل المسروقات من المستودع ويعاونه الثالث لتوصيلها إلى منزل الأول، الذي بدوره يبيعها مقابل مبالغ مالية.

نتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات التي قام بها عناصر الفصيلة، تبيّن وجود مستودع داخل المبنى الذي يسكن فيه (م. أ.) وأن مفتاح المستودع موجود مع والد الأخير ويدعى: (م. م. أ. من مواليد عام 1971، سوري الجنسية).

توجّهت دورية إلى المكان وجرى مداهمة المستودع، وعُثِرَ بداخله على كمية من المسروقات موضوعة في صناديق، وهي عبارة عن أدوات: كهربائية، تجميل وتنظيف، إضافة إلى خنجرين وسكّين وغلاف مسدّس. وباستماع إفادة الأخير، أنكر علمه بوجود مسروقات داخل المستودع.

أوقف الثلاثة الأوائل رهن التحقيق، وتُرِكَ (م. م. أ.) لقاء سند إقامة، وأعيدت المسروقات إلى مالكها، بناء على إشارة القضاء المختص.

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