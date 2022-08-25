موظفو ألفا وتاتش بدأوا اضرابهم: لتصحيح الخلل في الرواتب

بدأ موظفو شركتي الخلوي “ألفا” و”تاتش” تنفيذ الإضراب الذي دعت اليه نقابة الموظفين مطالبين بـ”تصحيح الخلل في قيمة الرواتب بعد استنفاد المفاوضات والمشاورات مع إدارات الشركتين من دون الوصول الى نتيجة ايجابية”.

وأقفلت كل فروع ألفا وتاتش ونقاط البيع في المراكز الرئيسية للشركات وفي المناطق وتوقفت عملية بيع الخطوط وبطاقات التشريج وخدمات الزبائن كما توقفت نتيجة الإضراب كل أعمال الصيانة للمحطات.

وكانت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي قد اعلنت الإضراب مساء أمس تاركة اجتماعاتها مفتوحة، مرحبة “بأي مساع تساعد في ايجاد حل يحفظ حق الموظف بالكامل”.