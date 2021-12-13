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موظفو "ألفا" و"تاتش": لا رجوع عن الإضراب

13 - ديسمبر - 2021
موظفو "ألفا" و"تاتش"

موظفو "ألفا" و"تاتش"

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نفّذ موظفو “ألفا” و”تاتش” إضراباً مفتوحاً عن العمل احتجاجاً على “التعدي على حقوقهم المكتسبة المصانة قانونا ومنها التغطية الصحية وهو ما يهدد امنهم الصحي والاجتماعي والقدرة على الاستمرار في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة”.

وتجمع الموظفون في باحات الشركات منذ الصباح الباكر، وتوقفت كل عمليات خدمات الزبائن واقفلت المتاجر كما توقف الموظفون عن تسليم بطاقات التشريج، وأحجموا عن القيام بكل اعمال الصيانة على الشبكات.

وأكد الموظفون انهم لن يتراجعوا عن “الإضراب حتى تحصيل كامل الحقوق”.

وكان وجه مجلس نقابة موظفي ومستخدمي شركتي الخليوي في لبنان رسالة الى الموظفين، عشية بدء الإضراب المفتوح جاء فيها:

“نحن وإياكم يدا بيد لنمنع أي تعد على مكتسباتنا، يدا بيد لنؤكد أننا لن نرضى بغير ما هو حق لنا ومنصوص عنه في عقد العمل. لن نتراجع في الدفاع عن حقنا في الحصول على التغطية الصحية والاجتماعية. من هنا نحن وإياكم سنكون السد المنيع في وجه كل من يحاول قضم هذه الحقوق.

حاولنا الجهد الجهيد لكي لا نصل الى هذه المرحلة، إن عن طريق التفاوض أو عن طريق وسطاء الخير، لكن يا للاسف لم نصل الى النتائج المرجوة. لذا نؤكد أنه ابتداء من يوم غد الإثنين تبدأ الخطوة الأولى في تحصين حقوقنا عبر تنفيذ عقد العمل، وبالتأكيد سنكون كلنا على قدر الآمال، وسنكون كلنا على قدر المسؤولية. وهنا لا بد لنا ان نشكر لكل الموظفين دعمهم.

نؤكد ان هذه المرحلة المصيرية تستجوب الدفاع بكل قوة للحفاظ على عقد العمل، وخصوصا أن هناك محاولات جدية لخرقه وحرمانكم من مكتسباتكم، وان أي تراجع ولو بجزء بسيط، سيجر علينا المزيد من القضم للحقوق، مما ينعكس سلبا على حمايتنا الصحية والاجتماعية وعلى عائلاتنا”.

 

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