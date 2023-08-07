موظفو أوجيرو على أهبة الاستعداد.. غداً يوم مفصليّ!

عرض المجلس التنفيذي لنقابة أوجيرو، في اجتماع طارئ، “مسألة تأخير ارسال الاعتمادات المقررة للرواتب والأجور لصالح هيئة أوجيرو، والصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء، مما تسبب بتأخير صرف الرواتب للعاملين لغاية تاريخه”.

وأعربت النقابة، في بيان إثر الاجتماع، “ان المجلس إذ يستهجن هذه الممارسات والمماطلة من قبل المولجين بتأمين الاعتمادات، ضاربين بعرض الحائط بالضرورات المعيشية للعاملين ومتسببين بحالة من القهر والإذلال خصوصًا في ظلّ هذه الأزمة المعيشية الخانقة، وهم لم ينقطعوا عن القيام بمهامهم على مدار الساعة والأسبوع”.

وأضاف البيان: “ولأننا أهل عزة وكرامة، ولن نقبل ان نكون على هامش الاحداث، وبعد التواصل مع المعنيين في وزارة الاتصالات ووزارة المال تمّ التأكيد انه غداً بتاريخ 8/8/2023 سوف يتمّ التحويل الى حسابات الهيئة في مصرف لبنان”.

وختم، “لذلك، فإن يوم غد يعتبر تاريخًا مفصليًا لأي تحرك، وعليه يُطلب من جميع الزملاء أن يبقوا على أهبة الاستعداد لمواكبة التطورات ليبنى على الشيء مقتضاه”.