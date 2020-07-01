موظفو اوجيرو في سنترال صيدا التزموا قرار نقابتهم الاضراب التحذيري

التزم الموظفون والعاملون في مركز “اوجيرو” سنترال صيدا قرار المجلس التنفيذي لنقابتهم الاضراب التحذيري، حيث حضروا الى مكاتبهم، وتوقفوا عن العمل، وامتنعوا عن اجراء اي معاملة، وذلك احتجاجا على قرار مجلس الوزراء بالغاء العمل بالساعات الاضافية، وعدم توقيع العقود عن عامي 2019 و 2020.

واعلن نائب رئيس نقابة موظفي “اوجيرو”، محمد الحنش “ان الاضراب التحذيري اليوم هو للضغط، من اجل توقيع عقود الصيانة بين الوزارة، و”اوجيرو” عن عامي 2019و2020، بما يجعل الهيئة تعود للعمل، لان هذا الامر اذا لم يتم يتسبب بفقدان المعدات والتجهيزات المطلوبة، كما ان قرار مجلس الوزراء بالغاء العمل بالساعات الاضافية، سيتسبب في التأخير بالخدمة وتراجعها، لاننا نعمل على مدار ال24 ساعة في كل ايام الاسبوع، واذا توقف العمل الاضافي ستتوقف امور كثيرة، وانقطاع خدمة الاتصالات الامر الذي يسبب تراجعا على الصعد كافة.

وطالب الحنش ب”الاسراع بتوقيع عقود ال2019 و2020 والعودة عن قرار الغاء العمل بالساعات الاضافية .