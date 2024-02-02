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موظفو الإدارات العامة في طرابلس: مستمرون بالإضراب

منذ 44 دقيقة
إضراب الادارات العامة

إضراب الادارات العامة

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شهدت مختلف الادارات العامة في طرابلس والجوار إقفالاً تاماً التزاماً للإضراب المُعلن من الهيئة الإدارية للرابطة ومن تجمع الموظفين.

وجال عضو الهيئة الإدارية لرابطة موظفي القطاع العام ابراهيم نحال في عدد من الادارات، مؤكداً “الالتزام واضح في كل الدوائر في مختلف الوزارات”، لافتاً إلى “التواصل مع الزملاء في مختلف مناطق الشمال وتأكيد المضي بالاضراب”.

بدورها، أعلنت لجنة تجمع موظفي الإدارة العامة في الشمال “الاستمرار في الاضراب”، مشيرةً إلى أن “موظفي القطاع العام لابد أن ينصفوا ووجودهم وقوتهم من قوة الدولة وديمومتها واستمرار مصالحها ومصالح الناس أجمعين”.

وأكدت “متابعتها للمشاورات التي تجريها الحكومة حول التقديمات والزيادات ليبنى على الشيء مقتضاه الاسبوع المقبل”.
موظفو الإدارة العامة: مستمرون بالإضراب المفتوح

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