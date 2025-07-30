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موظفو الإدارة العامة: التوقف عن العمل يومي الخميس والجمعة فقط

منذ 10 دقائق
رابطة موظفي الإدارة العامة

رابطة موظفي الإدارة العامة

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أعلن “تجمع موظفي الإدارة العامة” في بيان ان “عطفاً على بيانه السابق الرقم ١٣/٢٠٢٥، وبناءً على الاتصالات مع المديرين العامين، والنتائج المترتبة عليها، وافساحًا في المجال لإيجاد حلول سريعة تخفف من معاناة الموظفين، رغم عدم قيام الحكومة بأي خطوة جدية لإنصاف العاملين في الإدارة العامة حتى في الأمور المتعلقة بالدوام كإلغاء شروط المثابرة، وحرصًا منا على المبادئ الاساسية بعدم اللجوء إلى تعطيل الإدارة العامة الا عند الضرورة، يعلن تجمع موظفي الإدارة العامة التوقف عن العمل يومي الخميس والجمعة فقط الأسبوع الحالي، على ان تعقد جمعيات عمومية خلالهما في كل الادارات لاتخاذ القرار حول الاضراب في الاسابيع المقبلة”.

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