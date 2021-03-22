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موظفو الإدارة العامة: لا عودة إلى الدوام الكلي

منذ 16 ساعة
موظفو الإدارة العامة

موظفو الإدارة العامة

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أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة انها “من منطلق حرصها على حقوق الموظفين وواجباتهم، مبدأ المناوبة في الدوام الاداري سيكون كحد أقصى يومين في الاسبوع، وذلك حتى تستقيم الأمور الصحية والإقتصادية ويعود الراتب لقيمته الشرائية العادلة”.

ودعت في بيان لها إلى “تقليص دوام العمل ليصبح من الثامنة صباحا حتى الرابعة عشر من بعد الظهر، بما يتناسب مع الراتب الحالي وقيمته الشرائية التي انخفضت إلى 80 في المئة.”

واستنكرت “اي قرار إداري مهما كان، يطلب الدوام الكامل في اي إدارة عامة وتعتبر ذلك غيابا لحس المسؤولية والعدالة في ظل الوضع الحالي”، وطالب الرابطة بـ “أن يتم اعتبار تلقيح موظفي القطاع العام بشكل استثنائي، من الاولويات، بسبب وجودهم في تماس مع المواطنين مما يعرضهم بشكل مضاعف لخطر الاصابة بفيروس كورونا”.

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