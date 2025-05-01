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موظفو الإدارة العامة: لسنا متسوّلين

منذ 9 ساعات
موظفو الادارة العامة

موظفو الادارة العامة

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تقدّمت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، بأحرّ التهاني إلى جميع الموظفين والعمال، لمناسبة عيدهم، مجدّدةً اعتزازها بدورها كمنبرٍ أصيلٍ وصادقٍ في الدفاع عن حقوقهم وحمايتها في ظلّ الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، كما شددت على ما يلي:

– الموظفون والعمال ليسوا متسوّلين لحقوقهم، بل ضحايا سياسات اقتصادية جائرة. وتُجدد الرابطة مطالبتها بوقف العشوائية في التوظيف السياسي، واعتماد مبدأ الكفاءة والشفافية في التعيين والترقية.

– رفض أي تفرقة أو محاباة بين الموظفين أو بين الإدارات، إيمانًا منها بأهمية تكافؤ الفرص وامتثالًا لقوانين العمل المحلية والدولية.

– العزم على الدفع بإصلاحات هيكلية شاملة تضمن العدالة والكرامة لجميع العاملين في القطاع العام اللبناني، وترسّخ بيئة عمل تقوم على الاحترام المتبادل والكفاءة.

لذلك وبناءً على ما تقدم، تدعو الهيئة الإدارية جميع الزملاء الموظفين وممثلي وسائل الإعلام والصحافة، إلى حضور مؤتمرٍ صحافي ستعقده رابطة موظفي الإدارة العامة، الواحدة ظهر الاربعاء في السابع من ايار، في المقرّ العام للاتحاد العمالي العام.

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