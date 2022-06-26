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موظفو الإدارة العامة مستمرون في الإضراب المفتوح

منذ 38 دقيقة
الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الادارة العامة

الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الادارة العامة

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أشارت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة الى أنه “اما وقد انقضى الأسبوع الثاني من الاضراب المفتوح بحزم وثبات من الموظفين المدافعين عن لقمة عيشهم، وللأسف لم نسمع الا تذمرا وتأففا وانزعاجا من قبل المعنيين بسبب الاضراب بدل اللجوء الى معالجة اسبابه، ونحن في بداية اسبوعه الثالث نؤكد على مطالبنا المحقة الواردة في بياناتنا السابقة، ولكي نذكر من نسي اننا مظلومون ونسمع من لم يسمع بعد اننا مصممون على تحصيل حقوقنا”.

وتابعت الهيئة في بيان، “وإذ تؤكد على الاستمرار في الإضراب المفتوح. تدعوكم الهيئة الإدارية في رابطة موظفي الإدارة العامة الى الاعتصام المركزي الذي سيقام امام مرفأ بيروت وذلك نهار الثلاثاء الواقع في 2022/6/28 تمام الساعة 11 صباحا”.

ودعت الرابطة “الزملاء في كافة روابط وشرائح القطاع العام للمشاركة، كي نكون يدا واحدة للدفاع عن هذا القطاع وضمان استمراريته”.​

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