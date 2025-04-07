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موظفو الجامعة اللبنانية ومدربوها اعتصموا امام وزارة التربية للمطالبة بانصافهم

منذ 45 دقيقة
آخر تحديث: 7 - أبريل - 2025 9:52 مساءً
شعار الجامعة اللبنانية

شعار الجامعة اللبنانية

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نفذ موظفو الجامعة اللبنانية ومدربوها اعتصاما امام وزارة التربية “استنكارا للإجحاف الحاصل بحقهم”، ورفعوا الصوت عالياً “لإنصافهم ورفع الظلم عنهم”، وطالبوا ب”مساواتهم بموظفي القطاع العام ودفع رواتبهم مع الأضعاف التي أقرتها الحكومة”.

وأشار المدربون في بيان، الى “الظلم اللاحق بهم بفرض ساعات عمل إضافية من دون أجر، بعد أن التفت الجامعة اللبنانية على قرار مجلس شورى الدولة رقم ٤٩٩ / ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ ، الذي ألزمها بإلغاء بدعة العمل القسري بدون أجر”.

كما طالب المدربون والأجراء، “رئاسة الجامعة بتثبيتهم، خصوصا أن معظمهم قد قدم زهرة شبابه في خدمة الجامعة وأهلها”.

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