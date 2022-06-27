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موظفو الصرفيات: سنعاود العمل فقط لهذا السبب!

منذ 12 دقيقة
آخر تحديث: 27 - يونيو - 2022 12:39 مساءً
وزارة المالية

وزارة المالية

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أكد موظفو مديرية الصرفيات في وزارة المال أنه من باب الحرص والمسؤولية، وتجاهلاً لكل استفزاز من جهات غير ملمة بالموضوع وتبني تهديداتها على معطيات خاطئة، سوف يعودوا الى العمل وبذل الجهد الذي طال ما بذلوه كل شهر على مدار السنة من دون كلل او ملل، لافتين إلى أن هذه المرة فقط من اجل انجاز الرواتب والمعاشات العائدة لشهر تموز والمساعدة الاجتماعية عن شهر آذار ونيسان ومن دون أي معاملات او حوالات أخرى.

وأكد الموظفون في بيان أن صرف الرواتب والمعاشات والمساعدات الاجتماعية ليست ابدا كبسة زر، كما يعتقد البعض وانها تتطلب اقله من 14 الى 15 يوم عمل شهرياً ومن ثم تحال الى الدفع حيث تحتاج ايضا الى فريق عمل في مديرية الخزينة من اجل تحويلها الى مصرف لبنان ومن ثم الى المصارف، لافتين إلى أن تأخير في نهاية هذا الشهر لا يعود الى اضرابنا عن العمل ولكن الى توقفنا القسري بسبب عدم القدرة على الاستمرار.

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