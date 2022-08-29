موظفو "اوجيرو": بدء الإضراب العام في كل القطاعات

صدر عن المجلس التنفيذي لنقابة موظفي هيئة “اوجيرو” وعمالها بيان جاء فيه:

“إزاء الأزمة الاقتصادية الخانقة، وتحت وطأة الأعباء المعيشية من فواتير الطبابة والاستشفاء الباهظة، وأقساط المدارس والجامعات الخيالية، وإزاء العجز عن توفير اللحاجات الأساسية والملحة من مأكل ومشرب وفاتورة اشتراك مولد، وبعدما سكتنا بما فيه الكفاية على رغم أننا لم نتوقف يوماً عن تقديم الخدمات الى مشتركينا على رغم كل الظروف التي ألمت بالبلاد (حرب، ثورة، كورونا…)، وبعدما ضاق الخناق بنا بما لا يحتمل الصبر لأي اعتبارات.

عقد المجلس التنفيذي للنقابة اجتماعاً طارئاً في مقر النقابة في بئر حسن (اليوم) الإثنين للبحث في بند وحيد: “الوضع المعيشي المتأزم”؛ وأعلن بالإجماع بدء الإضراب العام في كل القطاعات وتوقف كل أعمال الصيانة والتشغيل من دون استثناء في كل مراكز الهيئة على الأراضي اللبنانية بدءاً من غد الثلاثاء الى حين تصحيح الأجور لجميع العاملين في القطاع (مستخدمين، مياومين، متعاقدين وملحقين) بما يتناسب مع الوضع المعيشي القائم، وأبقى المجلس جلساته مفتوحة لمواكبة التطورات التي نطلعكم عليها في حينها”.