موظفو "تلفزيون لبنان" يعلنون تعليق إضرابهم

أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، من مبنى “تلفزيون لبنان” عقب اجتماع مع نقابة مستخدمي تلفزيون لبنان، تعليق إضراب الموظفين وذلك بانتظار الحل المالي.

وأكد الأسمر أن “تلفزيون لبنان يجب أن يعود الى سابق عهده”.

من جهته، اعتبر نادي الصحافة في بيان سابق أن ما أصاب هذا الصرح الإعلامي العريق ناجم عن تحلل مؤسسات الدولة وتقاعس السلطة منذ ما قبل الانهيار وبعده عن اتخاذ خطوات إدارية ومالية تساهم في إنقاذ تلفزيون لبنان وغيره من مؤسسات الدولة المعطلة حاليا وكأن المطلوب تعميم التعطيل على كل مستويات ومؤسسات الدولة اللبنانية.

واعتبر أن ما عانى ويعاني منه تلفزيون لبنان أصاب مئات العاملين في هذه المؤسسة في قوتهم اليومي ومعيشتهم، علما أنّ من حق هؤلاء معالجة أوضاعهم في شكل يسمح لهم بالاستمرار في تشغيل هذه المؤسسة الإعلامية العريقة وتأمين مستوى مقبول ولائق لمعيشة وحاجات العاملين فيها.