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موظفو مستشفى بنت جبيل يحذرون: ادفعوا مستحقاتنا بلا تأخير

منذ ساعة واحدة
مستشفى- تعبيرية

مستشفى- تعبيرية

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طالب موظفو مستشفى بنت جبيل الحكومي في بيان، بـ”دفع كل مستحقاتهم من دون تأخير”، محذرين من “العودة مجدداً إلى الإضراب، اعتباراً من مطلع الشهر المقبل”.

واشار البيان إلى أنّه “بعد مرور أكثر من سنة على إقرار المساعدة الاجتماعية للعاملين في القطاع، ومن ضمنهم المستشفيات الحكومية، وهي عبارة عن نصف راتب، اعتبارا من تشرين الثاني 2021 لغاية حزيران 2022 وراتب كامل عن أشهر تموز آب وأيلول 2022 ولم يقبض موظفو المستشفى أيا منها لغاية لتاريخه، وبعد إقرار قانون موازنة عام 2022 الذي تضمن زيادة ضعفي الراتب لجميع الموظفين وبعد الوعود المتكررة بدفع هذه المستحقات التي لم ترتق إلى التنفيذ، ونظرا إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة، حيث بات ما يتقاضاه موظف المستشفى الحكومي لا يكيفه، بدل الانتقال من مركز عمله وإليه، حيث لا تخفيض للدوام في المستشفيات الحكومية، وفي ظل هذا الواقع المتردي يوما بعد يوم وجدنا أنفسنا ملزمين برفع الصوت عاليا للمطالبة بدفع كل هذه المستحقات المترتبة من دون تأخير لنتمكن من الاستمرار في خدمة أهلنا، وإلا سنضطر آسفين إلى العودة مجددا إلى الإضراب، اعتباراً من مطلع الشهر المقبل”.

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