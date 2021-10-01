موظفو مستشفى صيدا مستمرون باضرابهم: لدفع مستحقاتنا

يستمر موظفو مستشفى صيدا الحكومي بإضرابهم لليوم الثاني على التوالي، وناشدوا في بيان، “من يعنيهم الأمر من حكومة ووزارة صحة وفعاليات سياسية وإجتماعية وبلدية داخل مدينة صيدا والجوار، الإسراع بإيجاد الحلول السريعة لدفع مستحقاتهم من رواتب متأخرة ومنح مدرسية ومفعول رجعي لسلسلة الرتب والرواتب، في ظل الاوضاع المالية والاقتصادية السيئة التي نمر بها”.

واعادوا التذكير بانهم “يستقبلون مرضى غسيل الكلى والحالات الطارئة، ونعتذر من اهلنا الكرام لعدم إستقبالنا الحالات الباردة، ونتمنى ان تلقى مطالبنا أذانا صاغية لكي نستمر بإداء رسالتنا الانسانية تجاه اهلنا ومجتمعنا”.