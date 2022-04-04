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موظفو مستشفى يعلنون الإضراب المفتوح

4 - أبريل - 2022
مستشفى

مستشفى

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صدر عن موظفي مستشفى السان جورج عجلتون البيان الآتي:

“منذ سنوات ومستشفى السان جورج عجلتون يعاني من مشاكل مادية وفقدان في المستزمات والمعدات الطبية وبالرغم من ذالك ظل موظفو المستشفى يؤدون واجبهم الأخلاقي والأنساني بكل تفاني واخلاص.

ولكن بعد تردي الأوضاع الاقتصادية في لبنان وازمة غلاء المحروقات، بات من المستحيل على الموظفين الذين يتقادون رواتبهم على سعر صرف ١٥٠٠ أن يستمروا بمزاولة عملهم خصوصا وان رواتبهم إما متأخرة واما عالقة في المصارف.

طلب منا ان ننتظر الى الأول من نيسان حيث ستأتي ادارة جديدة وستتحسن الأوضاع ولكن ذلك لم يحصل.

لذلك نعلن اليوم انطلاق إضراب مفتوح وتوقف عن العمل الى حين تحسين اوضاعنا، التي نعني فيها قبض الرواتب المكسورة فحسب، بل زودة على الرواتب وعلى بدل النقل، تتيح لنا العيش الكريم.

اخيرا، نعتذر من مرضانا الذين اعتادوا على تفانينا بخدمتهم ولكننا مجبرين على اتخاذ هذه التدابير حفاظا على عائلاتنا و على هذا الصرح الاستشفائي الوحيد في منطقة اعالي كسروان”.

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