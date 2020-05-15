موظفو مصرف لبنان يتجهون الى إعلان الاضراب الاثنين المقبل استنكاراً لتوقيف حمدان

في تطور قضائي مالي جديد أمر القاضي علي إبراهيم بتوقيف مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان على خلفية التحقيق في مسألة بيع الدولار.

وأظهرت التحقيقات أن مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان قام ببيع دولارات لصرّافين من الفئة “أ” أي المرخصين ويحق لهم شحن الدولار من الخارج، ولصرّافين آخرين من الفئة “ب” لا يحق لهم شحن الدولارات.

وبحسب معلومات “الجمهورية” فإن بيع الدولارات لهؤلاء الصرّافين كان على سعر 3200 ليرة، وهو السعر الذي حدّده مصرف لبنان، ما يعني أنهم كانوا مضطرين لبيعه بسعر أعلى.

وتشير المعلومات الى أنه تم خلال التحقيق مقابلات بين حمدان وعدد من الصرّافين الذين قالوا إنهم اشتروا دولارات بواسطته.

وجرت عملية التوقيف بعد ظهر أمس الخميس بعد استجواب دام يومين، كما أن التحقيقات في الملف ستتواصل. وأمر المدعي العام المالي القاضي إبراهيم بتوقيف حمدان في شبهات تتعلق بملف التلاعب بسعر الدولار. وعلمت “الجمهورية” أنّ موظفي مصرف لبنان يتّجهون الى إعلان الاضراب الاثنين المقبل استنكاراً لتوقيف حمدان.