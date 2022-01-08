موظفو نقابة المهندسين في بيروت وفروعها اعلنوا التوقف عن العمل يوم الإثنين

أعلن موظفو ​نقابة المهندسين​ في ​بيروت​ وفروعها، أنه و”في ظل إستمرار تدهور الحالة الإقتصادية والمعيشية في ​الوطن​، وبعد قيام اللجنة المفوضة من قبل الموظفين بالتواصل مع أعضاء مجلس النقابة عدة مرات والتأكيد على أحقية المطالب وضرورة إقرارها، وبعد مرور اكثر من أسبوعين على فك الإضراب السابق وتقديم المطالب ضمن كتاب رسمي بناءً على طلب المجلس، تبلّغنا من جديد عدم قدرة المجلس على التوصل الى قرار موحّد بشأن مطالب الموظفين، مع أنها حق متفق عليه سابقاً”.

ولفت الموظفون، في بيان، إلى أنه “مع الإستمرار في تأجيل إصدار قرار من المجلس، يؤسفنا أن نعلن التوقف عن العمل يوم الإثنين الواقع فيه 10 كانون الثاني 2022، على أن يستثنى من ذلك الموافقات على طلبات الإستشفاء الطارئة حصراً، على أن يصدر بيان عن الموظفين ظهر الإثنين إستناداً لما يمكن أن يحدث من تطورات”.

كما أملوا من مجلس النقابة “الإجتماع في أسرع وقت وإقرار المطالب المُحقة”، سائلين جميع المهندسين “تفهّم الموقف الذي أجبرنا على اللجوء إليه، ودعمنا للإستمرار في خدمتهم بما يضمن إستمرار النقابة بإنتاجية جيدة وصيت حسن”.