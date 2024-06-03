موفداً من بري.. النائب علي حسن خليل يتوجّه إلى الدوحة

تتجه الأنظار نحو العاصمة القطرية الدوحة اليوم الاثنين 3 يونيو/حزيران، حيث يُرسل النائب علي حسن خليل، موفداً من رئيس المجلس النيابي نبيه برّي، في زيارة تأتي بعد استلامه دعوة للزيارة من الحكومة القطرية.

وفي خطوة تأتي بعد يومٍ واحدٍ من وصول وفدٍ من حزب القوات اللبنانية، يضمّ النائبين ملحم الرياشي وبيار بو عاصي والدكتور جوزيف جبيلي، يتوجّه خليل إلى الدوحة لعقد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين قطريين.

ويُذكر أن هذه ليست الزيارة الأولى للنائب علي حسن خليل إلى الدوحة، حيث يُعتبر لديه تاريخ من العلاقات الودية والتعاون مع الجهات الرسمية في قطر.

تترقب الأوساط السياسية والإعلامية نتائج هذه الزيارة وتأثيرها على العلاقات الثنائية بين لبنان وقطر، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة والبحث عن سبل التعاون المشترك لمواجهتها.