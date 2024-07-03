الأربعاء 27 ذو الحجة 1445 ﻫ - 3 يوليو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

موقع اسرائيلي: نصرالله لم يعد في الضاحية الجنوبية!

منذ ساعتين
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله

الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله

A A A
طباعة المقال

كشف تقرير لموقع “epoch” الإسرائيلي، عن معلومات مفادها بأن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، قام بـ”تغيير مكانه تجنباً لاغتياله من قِبل إسرائيل، وذلك بعد تلقيه تحذيرا من المخابرات الإيرانية بهذا الخصوص”.

وأضاف التقرير أن “نصر الله شخص يعرف كيف يظهر بشكل احترافي على شاشة التلفزيون أو يلقي خطابا، وينقل الرسائل التي يريدها إلى جمهوره المستهدف بطريقة واضحة وسلسة”.

كما رأى أن “خطابه الأخير الذي هدد فيه قبرص وإسرائيل، كان يشع ثقة كبيرة بالنفس في قوة حزب الله وقوته العسكرية”.

كما كشفت مصادر مطلعة للموقع، عن أن “نصر الله بعد تحذير تلقاه من المخابرات الإيرانية بأن إسرائيل تعتزم إغتياله، نقل مخبأه في حي الضاحية ب‍بيروت وانتقل إلى مخبأ آخر، خشية أن تكون تل أبيب قد حددت مكانه، كما أنه رفض عرضا إيرانيا بالانتقال مؤقتا إلى طهران، حتى نهاية الحرب”.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب حسن فضل الله
    كيف علّق النائب فضل الله على اغتيال القيادي في الحزب "أبو نعمة"؟
    النائب فيصل كرامي
    كرامي يعلن عن تأمين الهبة اللازمة لمعالجة إشكالية الكلاب الشاردة في طرابلس
    اليونيفيل تسلّم تجهيزات للدفاع المدني لمحافظ النبطية

    الأكثر قراءة

    إسرائيل تتحضر للحرب على جنوب لبنان في هذا التاريخ.. صحيفة تكشف التفاصيل!
    القيادي في حزب الله نعمة ناصر
    من هو القائد الميداني الكبير في حزب الله الذي اغتالته إسرائيل قرب صور؟
    مؤسسة كهرباء لبنان
    خبر سار للبنانيين يتعلق بساعات التغذية الكهربائية