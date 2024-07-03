موقع اسرائيلي: نصرالله لم يعد في الضاحية الجنوبية!

كشف تقرير لموقع “epoch” الإسرائيلي، عن معلومات مفادها بأن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، قام بـ”تغيير مكانه تجنباً لاغتياله من قِبل إسرائيل، وذلك بعد تلقيه تحذيرا من المخابرات الإيرانية بهذا الخصوص”.

وأضاف التقرير أن “نصر الله شخص يعرف كيف يظهر بشكل احترافي على شاشة التلفزيون أو يلقي خطابا، وينقل الرسائل التي يريدها إلى جمهوره المستهدف بطريقة واضحة وسلسة”.

كما رأى أن “خطابه الأخير الذي هدد فيه قبرص وإسرائيل، كان يشع ثقة كبيرة بالنفس في قوة حزب الله وقوته العسكرية”.

كما كشفت مصادر مطلعة للموقع، عن أن “نصر الله بعد تحذير تلقاه من المخابرات الإيرانية بأن إسرائيل تعتزم إغتياله، نقل مخبأه في حي الضاحية ب‍بيروت وانتقل إلى مخبأ آخر، خشية أن تكون تل أبيب قد حددت مكانه، كما أنه رفض عرضا إيرانيا بالانتقال مؤقتا إلى طهران، حتى نهاية الحرب”.