السبت 24 صفر 1445 ﻫ - 9 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"موقع خطير جدًا".. خبير زلازل لبنانيّ يُحذّر من تحفيز الفوالق!

منذ 14 دقيقة
زلزال

مؤشر زلزال

A A A
طباعة المقال

أشار الباحث في الجيولوجيا في الجامعة الأميركية طوني نمر، إلى أنّه “مع عودة الكلام عن بعض السدود في لبنان وأسباب فشلها، أعيد وأكرر للمرة الألف بعيدًا عن زواريب السياسة في لبنان: سد المسيلحة يرتفع 45 متر عن سطح البحر والهدف منه ري قرى قضاء البترون التي هي أعلى منه أصلًا. مع فقدان عامل الجاذبية لجر مياه السد إلى وجهتها، ومع ندرة الكهرباء في لبنان لنقل المياه بواسطة المضخات، السد فاشل حكمًا”.

وأضاف نمر على حسابه عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا): “سد بلعة قائم في منطقة بواليع طبيعية استوجبت أعمالًا بتكاليف باهظة لتسكيرها، في حين أنّ سعة خزان السد بعد التعبئة هي 1.5 مليون متر مكعب فقط. اختيار الموقع غير موفق على الإطلاق، والجدوى الاقتصادية غير موجودة”.

وتابع نمر: “سد بسري مصمم ليبنى على ملتقى فالقين زلزاليين (فالق بسري وفالق روم) حيث نقطة ارتكاز زلزال 16 آذار 1956 بقوة 5.8 درجات. الموقع خطير جدًا من حيث إمكانية تحفيز مياه السد للحركة الزلزالية على الفوالق الموجودة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    أسامة سعد
    أسامة سعد: أطراف سياسية لبنانية تغطّي الجماعات المسلحة في عين الحلوة
    قائد الجيش جوزيف عون
    العماد عون: كفى تنظيراً واتّهامات باطلة.. الجيش صمام الأمان للبنان
    النائب عبد الرحمن البزري
    البزري: ما يجري في عين الحلوة يصب في خانة العدو الإسرائيلي

    الأكثر قراءة

    مصرف لبنان
    مجلس الوزراء أقر اعتماد "بلومبرغ" بدل "صيرفة"!
    إمارة دبي
    من هو الوزير الذي احتفى به حاكم دبي؟
    رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي
    صورة.. كيف أصبح شكل رائد الفضاء الإماراتي بعد أيام من هبوطه على الأرض؟