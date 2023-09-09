"موقع خطير جدًا".. خبير زلازل لبنانيّ يُحذّر من تحفيز الفوالق!

أشار الباحث في الجيولوجيا في الجامعة الأميركية طوني نمر، إلى أنّه “مع عودة الكلام عن بعض السدود في لبنان وأسباب فشلها، أعيد وأكرر للمرة الألف بعيدًا عن زواريب السياسة في لبنان: سد المسيلحة يرتفع 45 متر عن سطح البحر والهدف منه ري قرى قضاء البترون التي هي أعلى منه أصلًا. مع فقدان عامل الجاذبية لجر مياه السد إلى وجهتها، ومع ندرة الكهرباء في لبنان لنقل المياه بواسطة المضخات، السد فاشل حكمًا”.

2/4 سد المسيلحة يرتفع 45 متر عن سطح البحر والهدف منه ري قرى قضاء البترون التي هي أعلى منه أصلاً. مع فقدان عامل الجاذبية لجر مياه السد الى وجهتها، ومع ندرة الكهرباء في لبنان لنقل المياه بواسطة المضخات، السد فاشل حكماً — Tony S. Nemer, PhD (@tony_nemer) September 8, 2023

وأضاف نمر على حسابه عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا): “سد بلعة قائم في منطقة بواليع طبيعية استوجبت أعمالًا بتكاليف باهظة لتسكيرها، في حين أنّ سعة خزان السد بعد التعبئة هي 1.5 مليون متر مكعب فقط. اختيار الموقع غير موفق على الإطلاق، والجدوى الاقتصادية غير موجودة”.

وتابع نمر: “سد بسري مصمم ليبنى على ملتقى فالقين زلزاليين (فالق بسري وفالق روم) حيث نقطة ارتكاز زلزال 16 آذار 1956 بقوة 5.8 درجات. الموقع خطير جدًا من حيث إمكانية تحفيز مياه السد للحركة الزلزالية على الفوالق الموجودة”.

4/4 سد بسري مصمم ليبنى على ملتقى فالقين زلزاليين (فالق بسري وفالق روم) حيث نقطة ارتكاز زلزال 16 أذار 1956 بقوة 5.8 درجات. الموقع خطير جداً من حيث امكانية تحفيز مياه السد للحركة الزلزالية على الفوالق الموجودة. — Tony S. Nemer, PhD (@tony_nemer) September 8, 2023