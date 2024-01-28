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موقف جنبلاط المستجد.. "استدارة" أم تحريك للمياه الرئاسيّة الراكدة؟!

منذ 8 دقائق
وليد جنبلاط

وليد جنبلاط

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حرصت أوساط في منطقة الجبل على عدم توصيف الموقف المستجد لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط ، بشأن عدم وجود مشكلة لديه بالسير بانتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية أو غيره رئيسًا للجمهورية، على أنه “استدارة” بقدر ما هو محاولة لتحريك المياه الرئاسية الراكدة وضرورة إنهاء الشغور الرئاسي.

وشددت هذه الأوساط عبر “القدس العربي”، على الحوار الذي يؤمن به رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط كمعبر للخروج من الأزمة الرئاسية، من دون أن تحسم إذا كان على قاب قوسين من رفع الفيتو الموضوع من قبله على فرنجية، رغم العشاء الذي جمع العائلتين في كليمنصو، تجسيدًا للعلاقات التاريخية بين البيتين السياسيين، ولتبديد حالة الجفاء بين الطرفين، وفتح صفحة إيجابية في موضوع تعيين رئيس للأركان.

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