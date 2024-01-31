"موقف موحد ولقاء واعد".. ماذا كُشف عن اجتماع عين التينة؟

رأى مصدر بارز اطلع على أجواء اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري بسفراء دول اللجنة الخماسية العربية – الدولية في عين التينة، أن “الرسالة الأولى منه تمثلت في توحيد الصف حيال التعاطي مع الملف اللبناني والخروج على قلب رجل واحد. وهذا ما شدد السفراء عليه لدى خروجهم، عندما حرصوا على الإجابة حصرًا عن هذا السؤال. كذلك فعل الرئيس بري الذي قال بعد اللقاء إن الموقف موحد واللقاء واعد.”

وكشف المصدر لصحيفة “الجمهورية” أن “السفراء الخمسة كانوا على رأي واحد في أن الكرة في ملعب مجلس النواب والاستحقاق يعنيه بالدرجة الأولى”، مذكرًا بكلام سمع من الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين، كذلك من مسؤول فرنسي رفيع في السابق، أن العمل يجب أن يكون حصرًا مع رئيس المجلس الذي بادر إلى التشاور، طارحًا موضوع الحوار، ولا لزوم للصولات والجولات.