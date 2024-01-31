الأربعاء 19 رجب 1445 ﻫ - 31 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"موقف موحد ولقاء واعد".. ماذا كُشف عن اجتماع عين التينة؟

منذ ساعة واحدة
الرئيس نبيه بري مع سفراء دول اللجنة الخماسية

الرئيس نبيه بري مع سفراء دول اللجنة الخماسية

A A A
طباعة المقال

رأى مصدر بارز اطلع على أجواء اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري بسفراء دول اللجنة الخماسية العربية – الدولية في عين التينة، أن “الرسالة الأولى منه تمثلت في توحيد الصف حيال التعاطي مع الملف اللبناني والخروج على قلب رجل واحد. وهذا ما شدد السفراء عليه لدى خروجهم، عندما حرصوا على الإجابة حصرًا عن هذا السؤال. كذلك فعل الرئيس بري الذي قال بعد اللقاء إن الموقف موحد واللقاء واعد.”

وكشف المصدر لصحيفة “الجمهورية” أن “السفراء الخمسة كانوا على رأي واحد في أن الكرة في ملعب مجلس النواب والاستحقاق يعنيه بالدرجة الأولى”، مذكرًا بكلام سمع من الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين، كذلك من مسؤول فرنسي رفيع في السابق، أن العمل يجب أن يكون حصرًا مع رئيس المجلس الذي بادر إلى التشاور، طارحًا موضوع الحوار، ولا لزوم للصولات والجولات.

    المزيد من أخبار لبنان

    الرئيس نبيه بري مع سفراء دول اللجنة الخماسية
    سفراء "الخماسية" بانتظار تعليمات جديدة.. وهذا ما طلبه بري!
    الحدود اللبنانية الجنوبية
    العدوان الإسرائيلي يُؤرق ليل جنوب لبنان.. ما آخر المستجدات الميدانية؟
    رئيس مجلس النواب نبيه بري
    الأزمة ليست دستورية.. سفراء "الخماسيّة" يسألون بري عن "المخرج"!

    الأكثر قراءة

    مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز
    تصريحات خطيرة لمدير "سي آي إيه" حول إيران وأوكرانيا.. "هذا هو مفتاح أمن إسرائيل"
    مقاتلين من كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس
    غزة تحت النار
    مسؤول كبير بحماس يكشف لرويترز مراحل الهدنة الثلاث
    يوآف غالانت
    استعدادًا لعمليات مستقبليّة.. تحرّك إسرائيلي "قريبٌ جدًا" على حدود لبنان