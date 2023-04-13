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موقوفان في قبضة "المعلومات".. وإعادة 9 سيارات مسروقة إلى أصحابها

منذ 8 دقائق
سرقة سيارات (تعبيرية)

سرقة سيارات (تعبيرية)

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

بنتيجة المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات سرقة السّيارات في مختلف المناطق اللبنانية، بتاريخ 4/4/2023، توافرت معلومات لهذه الشعبة حول وجود عدد من السيارات المسروقة مركونة في بلدتي تول وكوثريّة السيّاد في محافظة الجنوب.

على الفور، توجهت دوريات من شعبة المعلومات إلى البلدتين المذكورتين وضبطت السيارات، وقد تبيّن أنّ عددها 9 ومن أنواع مختلفة: تويوتا، هوندا، هيونداي وكيا. كما تمكنت الشعبة من توقيف اثنين من المشتبه بتورطهما بعملية السرقة، وهما كلّ من:

م. و. (مواليد عام 1994، لبناني)

ع. ب. (مواليد عام 1992، لبناني)

بالتحقيق معهما، اعترفا أنهما قاما بشراء السيارات من أحد الأشخاص من دون معرفتهما بأنها مسروقة.

وسلمت السيارات المسروقة إلى أصحابها، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَين بناء على إشارة القضاء المختصّ، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.

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