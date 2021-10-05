موقوفو نيترات البقاع أمام قاضي التحقيق العسكري اليوم

يمثل الموقوفون في قضية “نيترات البقاع”، اليوم أمام قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل، بعد إحالة الملف اليه من قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان.

يذكر أن القوى الأمنية ضبطت في وقت سابق 20 طناً من نيترات الأمونيوم بشاحنة في مدينة بعلبك، في البقاع الشمالي.

وقال وزير الزراعة في الحكومة السابقة، عباس مرتضى، في وقت سابق إن “المواصفات المطلوبة لنوعية نترات الأمونيوم المسموح بإدخالها إلى لبنان، يجب ألا تتخطى عيار 30، وأن التحقيقات قائمة لمعرفة ما إذا كانت هذه المادة المضبوطة قانونية ومطابقة للمواصفات.”