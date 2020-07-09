بالصور: قنابل داخل قصر العدل في بيروت.. وموقوف سابق “يشطب” نفسه بالسكين
في واقعة أحدثت بلبة في قصر العدل، أقدم المدعو حسن.د بتشطيب نفسه بسكين أمام قاعة محكمة الجنايات في بيروت الملتئمة برئاسة القاضي طارق البيطار وعضوية القاضيتين فاطمة ماجد وميراي ملاك.
وفي التفاصيل الأولية، أن حسن طلب الدخول لمقابلة القاضي بيطار، فاستمهله مرافقو القضاة بعض الوقت، فما كان منه الا أن عمد الى تشطيب جسده بسكين كانت بحوزته بطريقة عنيفة، ثم سحب قنبلتين يدويتين كانتا بحوزته وحاول القاءهما، الا ان القوى الأمنية منعته وأوقفته في المكان.
ثم جرى توقيفه بناء على اشارة من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات. ويتم التحقيق معه حاليا من قبل المباحث الجنائية المركزية بإشراف عويدات.
والتحقيقات جارية لمعرفة كيفية ادخاله قنبلتين الى مبنى العدلية رغم وجود آلة سكانر ضخمة عند مدخل قصر العدل كان يجب أن تكشف وجودهما.
وكانت لافتة العبارة التي كتبها على صدره وهي: “حضرة القاضي طارق البيطار أخي ودمي”.
إشارة الى أنها ليست المرة الأولى التي يحضر فيها المدعو حسن الى قصر العدل، وهو كان موقوفا في السابق ومدعى عليه بملف مخدرات.