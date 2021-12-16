مولان لفياض: الدعم الفرنسي بانتظار توصّل لبنان إلى اتفاق مع صندوق النقد

بحث وزير الطاقة والمياه وليد فياض مع المدير العام للمالية العامة في فرنسا ايمانويل مولان، الذي استقبله في مبنى الوزارة بالنيابة عن وزير المالية برونو لو مير المتواجد خارج البلاد، في دعم وزارة المالية الفرنسية لعدد من المشاريع في قطاعي الطاقة والمياه وإمكانية تحرير التمويل اللازم لتأمين استمرار العمل في بعض المشاريع الحيوية.

وكان لو مير قد أعرب للوزير فياض في رسالة خطية عن دعم وزارته الكامل للجهود الإصلاحية التي تبذلها وزارة الطاقة والمياه في لبنان.

كما شدّد مولان على أنّ زخم الدعم الفرنسي بانتظار توصّل لبنان إلى اتفاق على برنامج عمل إصلاحي مع صندوق النقد الدولي.

بدوره، عرض فياض على المسؤول الفرنسي خططه لإصلاح قطاعي الطاقة والمياه، معتمِداً في مرحلة أولى على مساعدات ثنائية كما ومن البنك الدولي بانتظار رزمة البرامج التي سوف تعتمد بعد التوافق مع صندوق النقد.