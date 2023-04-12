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مولوي: إذا تعذّر التشريع ليتحمل من أوصل البلاد إلى طريق مسدود المسؤولية

منذ 32 دقيقة
وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي

وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي

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أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أنني “لم أشارك في جلسة اللجان النيابية لأنه سبق وقلت ما عندي في الجلسة السابقة وفي المؤتمر الصحافي ولا معنى لأي اجتماع مع المحافظين أو أي موظف آخر قبل تأمين التمويل للانتخابات البلدية”.

وقال مولوي لـmtv: “إذا أجّلوا الإنتخابات البلدية لآخر الصيف أو لسنة أو لم يؤجلوا حتى فنكرر نحن جاهزون ووحده التمويل يزيل كل العقبات وإن تعذّر التشريع ليتحمل من أوصل البلاد إلى طريق مسدود المسؤولية”.

وأضاف: “طلبت الإعتمادات منذ شهر كانون الماضي و”ما صار شي” وكان سبق لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن وافق على تمويل الإنتخابات من الـSDR في الفترة الأخيرة ولكن…”.

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