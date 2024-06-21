مولوي: إلى كل أب صامد في كل أرض من وطني

كتب وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي على منصة “أكس”: “إلى أبي.. إلى من هو الروح مني، إلى من به قوتي وقدرتي وبصيرتي وله كل حياتي، إلى عميد العمر، ينبض بالعز والكرامة، وإلى كل أب صامد في كل أرض من وطني، وكل أب صابر على فراق أو ينتظر اللقاء، كل الحب”.

إلى أبي..

إلى من هو الروح مني،

إلى من به قوتي وقدرتي وبصيرتي وله كل حياتي،

إلى عميد العمر، ينبض بالعز والكرامة،

وإلى كل أب صامد في كل أرض من وطني،

وكل أب صابر على فراق أو ينتظر اللقاء،

كل الحب.#عيد_الاب — Bassam Mawlawi (@MawlawiBassam) June 21, 2024