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مولوي: إلى كل أب صامد في كل أرض من وطني

منذ 37 دقيقة
وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي

وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي

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كتب وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي على منصة “أكس”: “إلى أبي.. إلى من هو الروح مني، إلى من به قوتي وقدرتي وبصيرتي وله كل حياتي، إلى عميد العمر، ينبض بالعز والكرامة، وإلى كل أب صامد في كل أرض من وطني، وكل أب صابر على فراق أو ينتظر اللقاء، كل الحب”.

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