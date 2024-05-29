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مولوي استقبل النائب عقيص.. وهذا ما تم بحثه

منذ ساعة واحدة
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إستقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي في مكتبه، النائب جورج عقيص الذي قال بعد اللقاء: “هدف الزيارة ابداء كل التضامن مع الوزير مولوي، والوقوف الى جانبه في مواجهة الحملات التي يتعرض لها، والناتجة عن تطبيقه للقوانين للحد من تفشي الجريمة في لبنان”.

وأضاف: “تأتي الحملات من الجهات التي تستفيد من الفوضى والفلتان واستباحة الدراجات لامننا”.

وتابع: “لقد اكدنا للوزير مولوي وقوفنا الى جانبه، وعلى كل من يدعو الى دولة القانون ان يقف الى جانبه، كي لا يكون وحيدا، فالاصوات ضده عالية اما التي الى جانبه فهي خافتة، وقد جئنا لنوازن بين هذه الاصوات”.

وقال: “تحدثنا عن مخيم النازحين السوريين في زحلة والذي صدر قرار قضائي بإخلائه لا يزال من دون تنفيذ. وطلبت من الوزير مولوي التحرك في هذا المجال، فأبدى كل استعداد وحرص على القرارات القضائية وضرورة تنفيذها، وسيطلب من الاجهزة الامنية تطبيق القانون اللبناني من دون اي اعتبارات اخرى، مؤكدا حرصه على السيادة والقانون واحترام القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم”.

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