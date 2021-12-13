الأثنين 9 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 13 ديسمبر 2021 |
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مولوي استقبل بو حبيب منعا لكل إساءة أو تعرض لأمان المجتمعات العربية

منذ 22 دقيقة
وزير الداخلية بسام مولوي

وزير الداخلية بسام مولوي

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استقبل وزير الداخلية والبلديات ​بسام مولوي​ وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وتم البحث في المسائل ذات الاهتمام المشترك لا سيما العلاقات مع المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وكافة دول مجلس التعاون الخليجي.

وتمت “مناقشة مضمون كتاب الاستنكار الموجه من وزارة الخارجية في مملكة البحرين والمتعلق بانعقاد مؤتمر صحافي بهدف بث وترويج مزاعم وادعاءات مسيئة ومغرضة ضد مملكة البحرين، وجرى عرض لمواقف كل من رئيس الحكومة ووزير الخارجية ووزير الداخلية والبلديات في هذا الشأن”، بحسب بيان للمكتب الاعلامي لمولوي.

وأكّد مولوي التزامه “الثابت بألا يكون لبنان ممرا للإساءة لمملكة البحرين أو الى أي دولة من دول الخليج العربي، كذلك حرصه على متابعة الإجراءات التي بدأت فعلًا مع الأجهزة الأمنية كافة والهادفة الى منع كل إساءة أو تعرض لأمان المجتمعات العربية”.

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