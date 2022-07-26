مولوي: الأوضاع الأمنية مستقرة في لبنان

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية الاردني توفيق كريشان حرص وزارته على التعاون مع وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية في مجال الإدارة المحلية، وذلك خلال لقاء جمعة مع وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام المولوي في الاردن.

وأعرب المولوي من جانبه عن ترحيبه بتوسيع آفاق التعاون، والاستفادة من الخبرات والتجارب في تمكين البلديات من المساهمة في التنمية المحلية.

كذلك، بحث المولوي مع نظيره وزير الداخلية الأردني مازن الفرايه، في العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تعزيزها خصوصاً في مجالات تبادل الخبرات الأمنية والاستفادة من تجربة الأردن في التعامل مع مكافحة عمليات تهريب المخدرات وتبادل المعرفة الفنية في هذا الصدد.

واستعرض الفرايه خلال اللقاء التجربة الأردنية من حيث التجهيزات اللوجستية والمعدات المتطورة التي يستخدمها الأردن عند معابره التي تشهد وبشكل يومي محاولات لتهريب المخدرات.

وأكد المولوي استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان، مشيرا الى أن الحكومة تعكف على تنفيذ خطة لتنشيط القطاعات كافة وبما يساهم في تخطي المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها لبنان حالياً.

واعتبر أن هذه الخطة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال تعاون ودعم الدول العربية ومنها الأردن، مشدداً على متابعة تنفيذ الاجراءات لمنع تصدير الممنوعات الى الدول العربية والعمل على إعادة الثقة بين لبنان ودول الخليج العربي بشكل خاص ما سيساهم في إعادة تصدير المنتوجات الزراعية اللبنانية.

وكان وزير الداخلية والبلديات استهل زيارته الرسمية الى المملكة الاردنية الهاشمية، بلقاء رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، يوم أمس في مكتبه في رئاسة الوزراء.

ولفت الخصاونة إلى أنّ حكومة بلاده وبتوجيهات مباشرة من الملك عبد الله الثاني تعمل على تقديم الدعم والإسناد للبنان، وأعرب المولوي من جهته عن الشكر والتقدير للجهود التي يقوم بها الأردن لدعم لبنان على الصعد كافة.