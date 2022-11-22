الثلاثاء 28 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 22 نوفمبر 2022 |
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مولوي: الاستقلال يكون بتحمل المسؤولية

منذ 5 دقائق
وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي

وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي

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بمناسبة عيد الاستقلال، غرّد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي عبر “تويتر” كاتباً: “الاستقلال… يكون بتحمل المسؤولية؛ دفاعاً عن الوطن، حفاظاً على السيادة ونهائية الكيان، صوناً للمؤسسات وتمسكاً بالشرعية المتمثلة بالقوى الأمنية والجيش اللبناني”.

ويحتفل لبنان، اليوم الثلاثاء 22 تشرين الثاني، بذكرى استقلاله الـ79 هذا العام، في ظلّ شغور رئاسي مستمر منذ نهاية تشرين الأول الماضي.

وعلى الرغم من ذلك، فقد طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، من وزرائه، وضع أكاليل من الزهور على أضرحة رجالات الاستقلال باسم الجمهورية اللبنانية، رغم إلغاء الاحتفال المركزي بالذكرى.

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