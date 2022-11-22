مولوي: الاستقلال يكون بتحمل المسؤولية

بمناسبة عيد الاستقلال، غرّد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي عبر “تويتر” كاتباً: “الاستقلال… يكون بتحمل المسؤولية؛ دفاعاً عن الوطن، حفاظاً على السيادة ونهائية الكيان، صوناً للمؤسسات وتمسكاً بالشرعية المتمثلة بالقوى الأمنية والجيش اللبناني”.

ويحتفل لبنان، اليوم الثلاثاء 22 تشرين الثاني، بذكرى استقلاله الـ79 هذا العام، في ظلّ شغور رئاسي مستمر منذ نهاية تشرين الأول الماضي.

وعلى الرغم من ذلك، فقد طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، من وزرائه، وضع أكاليل من الزهور على أضرحة رجالات الاستقلال باسم الجمهورية اللبنانية، رغم إلغاء الاحتفال المركزي بالذكرى.

الاستقلال… يكون بتحمل المسؤولية؛ دفاعاً عن الوطن، حفاظاً على السيادة ونهائية الكيان، صوناً للمؤسسات وتمسكاً بالشرعية المتمثلة بالقوى الأمنية والجيش اللبناني#استقلال_لبنان #عيد_الاستقلال 🇱🇧 — Bassam Mawlawi (@MawlawiBassam) November 22, 2022