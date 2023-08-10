مولوي: الجيش يتابع موضوع محاولة اغتيال وزير الدفاع

قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي في بيان إن موريس سليم وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال بخير بعدما تعرضت سيارته لإطلاق نيران اليوم تغطية صحفية الخميس.

كما أشار مولوي في حديث لقناة “الحدث”، الى ان “الجيش يتابع موضوع محاولة اغتيال وزير الدفاع موريس سليم، ومن المبكر الحديث عن علاقة لها مع أحداث الكحالة”.

واكد “التنسيق بشكل دائم مع الجيش لحماية السلم الأهلي، فالشعب لا يريد سوى الجيش الشرعي”.

واشار الى ان “قيادة الجيش تفعل ما يجب فعله تحت إشراف القضاء، ولا يمكن للجيش التصرف بمضبوطات شاحنة الكحالة دون إذن قضائي”، مشددا على أن “أي تجاوز للشرعية هو مصدر قلق للسلطات”.