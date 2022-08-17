مولوي بحث في ضرورة العمل على إعادة تصدير المنتجات الزراعية إلى الخليج

اجتمع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، في مكتبه، مع النائبين محمد سليمان ونبيل بدر. وتمّ البحث في ضرورة العمل على إعادة تصدير المنتجات الزراعية من لبنان إلى دول الخليج العربي والى المملكة العربية السعودية بشكل خاص.

وتم التشديد خلال اللقاء على أهمية العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وتعزيز الثقة بين الجانبين حماية للبنان وللمجتمعات العربية على حد سواء، كما مواصلة العمل لمنع أي محاولة لتصدير الاذى والشر الى الخارج.

كذلك جرى عرض لآلية العمل والتجهيزات اللازمة لكشف أي محاولة تهريب للممنوعات وضبطها.

كما التقى مولوي على التوالي: النواب محمد يحيى، أحمد الخير وعبد العزيز الصمد، وتم البحث مع كل منهم في شؤون انمائية، وبحث مع السفير البريطاني الجديد في لبنان هاميش كاول في العلاقات الثنائية.

كذلك استقبل الوزير السابق محمد المشنوق.

والتقى الوزير مولوي وفدا من نقابة المصورين الصحافيين برئاسة علي علوش الذي عرض لواقع عمل المصورين خلال التحركات الشعبية. وتم التأكيد على أهمية استمرار التواصل بين وزارة الداخلية وأجهزتها وبين النقابة حفاظا على حسن سير العمل خلال التغطيات الاعلامية في الشارع.

واستقبل مولوي وفدا من اتحادات نقابات موظفي المصارف واستمع الى مطالبهم.