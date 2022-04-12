مولوي بعد لقائه بخاري: مملكة الخير أعطت لبنان كل ما يمكن

أكد وزير الداخلية بسام مولوي أن “على لبنان واللبنانيين الالتزام بضميرهم ومصلحة بلدهم وعروبتهم وأمن وأمان مجتمعات أشقائهم وأمن السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي التي لم تفرّق بين اللبنانيين”.

وقال مولوي بعد لقائه السفير السعودي وليد بخاري في اليرزة: “مملكة الخير أعطت لبنان كل ما يمكن أن يعطيه الشقيق الأكبر للشقيق الأصغر ونشكر السفير بخاري على جمعه لأخوته في هذه الدار العامرة”.

وأضاف “ملتزمون بمنع أي أذى لفظي أو عملي بحقّ دول الخليج وما نقوم به ينطلق من قناعاتنا ومرتبط بوجودنا في مواقعنا لنخدم شعبنا وأمتنا ومستمرون في ما نقوم به انطلاقًا من إيماننا بالدولة اللبنانية ولاستقرار لبنان والدول العربية باعتبار أن الأمن العربي هو أمن مشترك”.

وأكد أن “السعودية ودول الخليج قلبها دائمًا على لبنان وكافة الاجراءات التي تتخذها تصب في مصلحة لبنان وفي حماية أمن مجتمعنا العربي الواحد وكل الأمور ستتم معالجتها بما فيه حفظ الأمن”.

ورداً على سؤال، قال مولوي: “لم ألمس من السفير بخاري الا ما أقوم به دائمًا وهو العمل على اجراء الانتخابات وهو حريص على إجرائها بكل حرية وديمقراطية ولا خوف على الحرية والديمقراطية في لبنان طالما ان اللبناني يريد بناء دولته”.