الخميس 13 رمضان 1443 ﻫ - 14 أبريل 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مولوي بعد لقائه بخاري: مملكة الخير أعطت لبنان كل ما يمكن

12 - أبريل - 2022
مولوي والبخاري

مولوي والبخاري

A A A
طباعة المقال

أكد وزير الداخلية بسام مولوي أن “على لبنان واللبنانيين الالتزام بضميرهم ومصلحة بلدهم وعروبتهم وأمن وأمان مجتمعات أشقائهم وأمن السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي التي لم تفرّق بين اللبنانيين”.

وقال مولوي بعد لقائه السفير السعودي وليد بخاري في اليرزة: “مملكة الخير أعطت لبنان كل ما يمكن أن يعطيه الشقيق الأكبر للشقيق الأصغر ونشكر السفير بخاري على جمعه لأخوته في هذه الدار العامرة”.

وأضاف “ملتزمون بمنع أي أذى لفظي أو عملي بحقّ دول الخليج وما نقوم به ينطلق من قناعاتنا ومرتبط بوجودنا في مواقعنا لنخدم شعبنا وأمتنا ومستمرون في ما نقوم به انطلاقًا من إيماننا بالدولة اللبنانية ولاستقرار لبنان والدول العربية باعتبار أن الأمن العربي هو أمن مشترك”.

وأكد أن “السعودية ودول الخليج قلبها دائمًا على لبنان وكافة الاجراءات التي تتخذها تصب في مصلحة لبنان وفي حماية أمن مجتمعنا العربي الواحد وكل الأمور ستتم معالجتها بما فيه حفظ الأمن”.

ورداً على سؤال، قال مولوي: “لم ألمس من السفير بخاري الا ما أقوم به دائمًا وهو العمل على اجراء الانتخابات وهو حريص على إجرائها بكل حرية وديمقراطية ولا خوف على الحرية والديمقراطية في لبنان طالما ان اللبناني يريد بناء دولته”.

    المزيد من أخبار لبنان

    البطريرك الماروني بشارة الراعي
    الراعي: مشكلة لبنان تكمن في الحكومة ونحتاج وجوها جديدة تفرزها الانتخابات
    لقاء وزير الاقتصاد مع الهيئات الاقتصادية
    بيان الهيئات الاقتصادية تعليقاً على اتفاق الحكومة مع صندوق النقد
    لجنة المتقاعدين العسكريين
    مجلس متقاعدي عكار: الحراك العسكري سيستمر حتى بعد 15 ايار

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جندي أوكراني يفكك طائرة مسيرة روسية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    فيديو صادم.. إليكم ما وُجد داخل طائرة روسية مسيّرة سقطت في أوكرانيا!!
    ميليشيا حزب الله
    منطقة شيعية ترفض استقبال نائب الحزب.. “زوروني كل 4 سنين مرة”!
    المحروقات
    إليكم جدول أسعار المحروقات الجديد