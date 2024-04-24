الأربعاء 15 شوال 1445 ﻫ - 24 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مولوي ترأس اجتماعاً عرض الوضع الأمني: التوقيفات في ازدياد والجرائم كلها ستكشف

منذ 7 دقائق
A A A
طباعة المقال

 أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، بعد اجتماع عقده للبحث في الوضع الأمني في بيروت، بحضور الأجهزة الأمنية التابعة لبيروت، أن “شعبة المعلومات والقوى الأمنية في بيروت توقفان المجرمين بسرعة فائفة وتكافحان الجريمة”.

وقال: “عقدنا الاجتماع من أجل أن تكون هناك خطة أمنية واضحة تريح المواطنين، لأن بيروت وجه لبنان وعاصمته، وعلينا أن نحافظ عليها”.

وإذ أعلن أن “شعبة المعلومات والقوى الأمنية في بيروت توقفان المجرمين بسرعة فائفة وتكافحان الجريمة، أشار إلى أن “التوقيفات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في ازدياد، والجرائم كلها ستكشف”.

وعن النازحين السوريين، أشار مولوي إلى أن “وزارة الداخلية تصدر التعاميم للبلديات، من أجل تطبيق القانون”، وقال: “إن لبنان تحمل كثيرا من النزوح السوري. ومن خلال هذه القوانين، نضبط الوضع الأمني”.

وجدد التأكيد أن “موضوع النزوح السوري لا يأتي في إطار التحريض أو العنصرية”، مشيرا إلى أن “القوانين ستطبق على الجميع”.

وأشار إلى أن “المديرية العامة للأمن العام استلمت الداتا، بالتنسيق مع الـunhcr والبلديات لمعرفة أعداد النازحين السوريين”.

وختم: “سنكثف الدوريات على طريق مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، بالتعاون مع سرية الضاحية وسنطالب بإنارتها”.

    المزيد من أخبار لبنان

    "حزب الله" شيّع شهيده في قلاويه.. فضل الله: المقاومة جاهزة لأي مواجهة وطارئ
    حاصباني: مكافحة تبيض الأموال تزداد صعوبة بعد انهيار القطاع المصرفي
    سرقة دراجة نارية والإعتداء على صاحبها في بحنين

    الأكثر قراءة

    نجم تركي اشترى مدرسته وهدمها حجراً حجراً.. وهذا هو السبب!
    وزير الدفاع يهاجم الياس المر: ينضبّ… ولو بيسكت أشرفلو
    غزة تحت النار
    أبو عبيدة: سيناريو رون آراد ربما يكون السيناريو الأوفر حظا للتكرار مع أسرى العدو في غزة