الخميس 5 صفر 1444 ﻫ - 1 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مولوي: تشكيل هيئة من المؤسسات الدولية والمجتمع الاهلي لمتابعة الشوون الصحية للسجناء

منذ 22 دقيقة
وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي

وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي

A A A
طباعة المقال

عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب ميشال موسى وحضور وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي.

وقال موسى بعد الجلسة: “هناك اتفاق بين المنظمة الدولية للصليب الاحمر مع وزارتي الداخلية والصحة حول اخذ العمليات الطارئة على عاتقها وتوسيع مركز المستوصف والحاقه بمراكز الرعاية الصحية وتعد وزارة الصحة باستقبال السجناء كافة في الجزء المخصص من مستشفى ضهر الباشق والمجهز من منظمة الصليب الاحمرالدولي ومنظمة الصحة العالمية”.

واعلن وزير الداخلية “تشكيل هيئة من المؤسسات الدولية والمجتمع الاهلي لمتابعة الشوون الصحية للسجناء”.

اضاف: “اعلمتنا وزارة المالية والداخلية بتوفير اعتمادات 20مليار ليرة للمتعهدين للتغذية في السجون ، تاركين المتبقي من الاعتمادات الضرورية، وعرض وزير الداخلية لاكتظاظ السجون لجهة تقديم نص يعرضه على من يرغب من النواب ويتمثل بتخفيض السنة السجنية من تسعة اشهر الى ستة اشهر واقترحنا ان يرفق الاقتراح بخطة متكاملة تعالج الاسباب تجنبا لعودة الاكتظاظ”.

    المزيد من أخبار لبنان

    هل سيواصل موظّفو "أوجيرو" إضرابهم؟
    الدفاع المدني
    نسبة الحرائق إلى ارتفاع... كم مهمة نفّذ الدفاع المدني؟
    نبيه بري
    لهذه الأسباب فتح بري النار على الفريق الرئاسي!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    متى تنحسر موجة الحرّ التي تضرب لبنان؟
    مقاتلات حربية إسرائيلية "أرشيفية"
    تحرك روسي "لافت" سبق القصف الإسرائيلي لمطار حلب
    الفنان فارس كرم
    رح خلّيك عبرة.. ميريام فارس تتوعد فارس كرم بعدما وصفها بكلمات "لا أخلاقية"!