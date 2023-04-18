مولوي تفقّد النافعة: الوضع يتحسّن تدريجيًّا.. وسنشهد مكافحة جدّية للفساد

تفقد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي سير العمل في نافعة الدكوانة بعد إعادة فتح مصلحة تسجيل السيارات جزئيًا الأسبوع الماضي.

ومن النافعة في الدكوانة، قال مولوي: “استمعنا لشكاوى المواطنين وهم على حقّ، ولكنّ الوضع يتحسّن تدريجيًّا وكما قمنا بخطوات لتبسيط المعاملات سنُتابع الخطوات التي ندرسها جيدا وسترون قريبًا خطوات مختصرة”.

وأضاف: “سنشهد مكافحة جدية للفساد مع كوكبة من الضباط والرتباء من قوى الأمن الداخلي لخدمة المواطنين والإدارة السليمة، وكما كنا إلى جانب القضاء لمكافحة الفساد نحن اليوم مع القضاء يدًا بيد لمكافحة الفساد ولتكون لدينا إدارة سليمة، فهي الحجر الأساس في بناء الدولة التي نطمح لها”.

وزير الداخلية لفت إلى أن “ملفّ التوقيفات عند القضاء والهيئة الاتهاميّة هي المخوّلة البتّ به والقضاة بمنأى عن كلّ الضغوط”، وقال: “خفّفنا من المعاملات ومدّدنا صلاحيات دفاتر السوق، وفي الوزارة هناك خلية تدرس باستمرار كلّ الخطوات لمساعدة المواطنين وتخفيف عنهم صعوبة الإنتظار”.