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مولوي ردًا على "ادّعاءات زائفة": لاحترام المهل والمواعيد الدستوريّة

منذ 50 دقيقة
وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي

وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي

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أوضح مكتب وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي في بيان، أنّه “طالعنا أحد النواب اليوم بإدّعاءات زائفة ناسبًا إلى وزير الداخلية أنّه صرّح في المجلس النيابي بعدم قدرته إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية.

ويهمّ مكتب الوزير مولوي تذكير الجميع بأنّ وزارة الداخلية والبلديات التي أثبتت جهوزيتها وقدرتها على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها على عكس ما كانت نوايا البعض حينها، قادرة تمامًا على إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية لوجستياً وإدارياً متى تأمن التمويل اللازم (والذي نذكر أن مولوي طالب به مرارًا منذ كانون الثاني الفائت).

وفي هذا الإطار، يجدد مكتب مولوي التأكيد على ضرورة احترام المهل والمواعيد الدستورية انتظاماً لعمل المؤسسات وأهمية إعطاء اللبنانيين فرصة للتعبير عن آرائهم بكل شفافية”.

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