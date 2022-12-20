مولوي زار البابا تواضروس الثاني.. وتأكيد على أهمية لقاءاته المصريّة

في إطار زيارته الرسمية إلى مصر، التقى وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة.

الوزير مولوي شدد على أهمية اللقاءات التي أجراها في إطار التعاون مع الأشقاء المصريين في المجالات كافة لما فيه خير مجتمعاتنا العربية، لافتًا إلى أهمية التلاقي والتعاون بين الأديان لخير الإنسانية.

من جهته، تحدث قداسة البابا عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتاريخ مصر منذ العصر الروماني وحتى دخول الإسلام إليها، مؤكدًا أنّ الشعب المصري على مر العصور يعيش في محبة وتآلف، وأثنى على العلاقة الطيبة التي تجمع الكنيسة مع الحكومة والأزهر وكذلك الطوائف المسيحية الأخرى.