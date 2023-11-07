مولوي زار مقر هيئة إدارة السير: تمّ تعيين إدارة جديدة نظيفة لخدمة المواطنين

أشار وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي إلى أننا “طبقنا قرار ديوان المحاسبة بخصوص شركة “انكريبت” والذي بموجبه يأخذ الجميع حقه، ويحافظ على أموال الدولة والتكلفة المقررة بالقانون”.

وزار مولوي مقر هيئة إدارة السير لمصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة للاطلاع على معاودة سير العمل فيها بعد التوقف القسري، وقال: “أتوجه للمواطنين لأقول إنهم تحملوا كثيرًا مع الإدارة مذكرًا بالمراحل التي قطعت فيها هذه الإدارة، أشدد على ما فعلناه في مكافحة الفساد وفي تعيين إدارة جديدة نظيفة على رأسها المدير العام والمحافظ مروان عبود وفيها من الضباط والعناصر والرتباء المتخصصين الذين يعملون إلى جانب الموظفين الشرفاء في النافعة لخدمة المواطنين التي هي واجب على الدولة التي من مهامها تقديمها للمواطن بكل شفافية وبنظافة وبحفظ كرامة المواطن وبهيئة إدارة سير نظيفة ومنظمة لإنجاز معاملات المواطن.. وكما رأيت وعلمت إن معاملة تسجيل السيارة تأخذ دقيقتين فقط أمام الموظف ويدفع الإيصال عند الشركة المعتمدة يصار بعدها إلى تكملة معاملته لدى الهيئة بكرامة”.

وقال: “التأخير كان بسبب انتظار قرار ديوان المحاسبة بخصوص شركة “انكريبت” حيث طبقنا هنا قرار الديوان الذي بموجبه يأخذ الجميع حقه، المواطن ويحافظ على أموال الدولة والتكلفة المقررة بالقانون”.

وتابع: “بدءًا من الأسبوع المقبل سنتابع بقية الخدمات، وآمل أن نبقى بالحماسة عينها، وهنا أشكر المدير العام والمحافظ الضباط والعناصر والموظفين لأنهم يعطون من قلبهم لتحقيق خدمات المواطن وستعود النافعة أحسن مما كانت”.

وأشار إلى أنّه “بالنسبة لامتحانات السواقة ستبدأ الأسبوع القادم بعدما يخضع فريق العمل في معهد قوى الأمن للتدريبات اللازمة لمدة أسبوع تقريبًا. أما بالنسبة للمعاينة الميكانيكية، فلدينا ٤ شركات طلبت استيضاحات وأسئلة تبين منها أن دفتر الشروط المعلن سابقًا كان فيه بعض الثغرات في تركيبة الأسعار وليس واضحًا لجهة الحقوق والواجبات وسنجيب بأقصى سرعة على تساؤلات الشركات لتكون حاضرة”.