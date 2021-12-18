مولوي: طلبنا لائحة بأسماء المشاركين في مؤتمر "الوفاق" البحرينية

أكد وزير الداخلية بسام مولوي أننا طلبنا لائحة بأسماء المشاركين في مؤتمر “الوفاق” البحرينية لقناعة لبنان بعلاقاته الراسخة مع الدول العربية.

يذكر أنه وجه مولوي، سابقاً، كتاباً إلى المديرية العامة للأمن العام طالبا بـ”اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الآيلة إلى ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين إلى خارج البلاد، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وفي اليوم نفسه، تلقى مولوي اتصالاً من وزير الداخلية في مملكة البحرين، الفريق أول ركن راشد بن عبدالله آل خليفة، وتم تداول الملفات الأمنية المشتركة، وخصوصا ما يتعلق بالمؤتمر الصحافي الذي عقد في بيروت، السبت الفائت، من قبل جمعية الوفاق.

وكانت وزارة خارجية البحرين قد أعربت عن “أسفها من استضافة العاصمة اللبنانية بيروت مؤتمرا صحفيا لعناصر معادية، لغرض بث وترويج مزاعم وادعاءات مسيئة ومغرضة ضد مملكة البحرين”.

وذكر البيان أن رئيس مجلس الوزراء، نجيب ميقاتي، أحال الخطاب الاحتجاجي الرسمي لوزارة خارجية البحرين، “بشكل عاجل على السلطات المختصة، طالبا التحقيق الفوري في ما حصل ومنع تكراره واتخاذ الاجراءات المناسبة”.