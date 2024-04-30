مولوي عرض شؤوناً إنمائية مع نواب ووفد بلدي طرابلسي

إستقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي في مكتبه اليوم، وفداً من بلدية طرابلس برئاسة رياض يمق وتم البحث بواقع طرابلس الانمائي والخدماتي والإداري.

والتقى النائب أكرم شهيب وعرض معه شؤونا تتعلق بمنطقة عاليه.

والتقى النائبين محمد سليمان ووليد البعريني يرافقهما رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين وبحث معهم شؤونا انمائية تهم عكار والبقاع الاوسط.

وبحث مع النائب هاغوب ترزيان امورا تتعلق بمدينة بيروت.

واستقبل مولوي مفتي بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي وبحث معه شؤونا تتعلق بمنطقة بعلبك الهرمل.