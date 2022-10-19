الأربعاء 23 ربيع الأول 1444 ﻫ - 19 أكتوبر 2022 |
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مولوي عرض مع مكاري الأوضاع العامة وشؤون وزارتي الداخلية والإعلام

منذ 5 دقائق
بسام مولوي

بسام مولوي

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استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي وزير الإعلام زياد المكاري، وتمّ البحث في الأوضاع العامة وشؤون وزارتي الداخلية والإعلام والتنسيق في مواضيع مشتركة.

كما واستقبل مولوي النائب أكرم شهيب، وبحث معه في شؤون تتعلق بمنطقة الجبل، والتقى مولوي النائبين أحمد الخير ووليد البعريني للبحث في قضايا خدماتية وإنمائية تخص منطقتي عكار والمنية.

كذلك، تناول مع النائب السابق منصور غانم البون أموراً تتعلق بمنطقة كسروان الفتوح.

وبعد الظهر، استقبل مولوي رئيس جمعية التربية الاسلامي زياد غمراوي مع وفد.

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