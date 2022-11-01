مولوي عرض مع 6 نواب للأوضاع العامة

إستقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي، في مكتبه اليوم، النائب فؤاد مخزومي وعرضا للاوضاع العامة وبخاصة في بيروت.

وكذلك التقى مولوي النائب ملحم رياشي وتم البحث في شؤون عامة.

وكذلك بحث مع النائب نعمة افرام في شؤون منطقة كسروان.

وعرض مولوي أيضا للاوضاع العامة على الساحة الداخلية مع النائب رازي الحاج، والتقى النائبين وليد البعريني وأحمد الخير وتم البحث في شؤون تتعلق بالشمال.

واستقبل الوزير مولوي وفدا من الإتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا وتحالف جمعيات الأشخاص المعوقين برئاسة سيلفانا اللقيس، وتم تقديم درع للوزير مولوي تقديرا للجهود التي قام بها في تطبيق الحقوق السياسية للمواطنين المعوقين في انتخابات ٢٠٢٢ النيابية.

وكذلك عرض لأوضاع اللاجئين في لبنان مع ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السيد اياكي ايتو .