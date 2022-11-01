الثلاثاء 7 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 1 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مولوي عرض مع 6 نواب للأوضاع العامة

منذ ساعتين
وزير الداخلية بسام المولوي

وزير الداخلية بسام المولوي

A A A
طباعة المقال

إستقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي، في مكتبه اليوم، النائب فؤاد مخزومي وعرضا للاوضاع العامة وبخاصة في بيروت.

وكذلك التقى مولوي النائب ملحم رياشي وتم البحث في شؤون عامة.

وكذلك بحث مع النائب نعمة افرام في شؤون منطقة كسروان.

وعرض مولوي أيضا للاوضاع العامة على الساحة الداخلية مع النائب رازي الحاج، والتقى النائبين وليد البعريني وأحمد الخير وتم البحث في شؤون تتعلق بالشمال.

واستقبل الوزير مولوي وفدا من الإتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا وتحالف جمعيات الأشخاص المعوقين برئاسة سيلفانا اللقيس، وتم تقديم درع للوزير مولوي تقديرا للجهود التي قام بها في تطبيق الحقوق السياسية للمواطنين المعوقين في انتخابات ٢٠٢٢ النيابية.

وكذلك عرض لأوضاع اللاجئين في لبنان مع ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السيد اياكي ايتو .

    المزيد من أخبار لبنان

    ميشال معوض
    معوض: عهد عون من الأسوأ... وعدم انتخاب رئيس "عيب"
    الرئيس نجيب ميقاتي
    مكتب ميقاتي نفى ما أدلى به باسيل في موضوع سلامة
    حراك المتقاعدين العسكريين
    حراك العسكريين المتقاعدين حذر من سابقة عدم دفع المعاشات في موعدها آخر الشهر

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الصحافي طوني ابي نجم
    طوني أبي نجم لـ "بدنا الحقيقة": ميشال عون مدمّر والتاريخ سيلعنه
    جبران باسيل
    باسيل يُصعّد ويُخيّر الضاحية بينه وبري... فكيف ردّت؟!
    وزير الطاقة الدكتور وليد فياض
    مكتب الوزير فياض: لا ماريحوانا ولا حشيش وهذا دليل البراءة!